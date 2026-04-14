Un hombre de 28 años fue detenido en Sarmiento luego de robar una bicicleta e intentar ocultarla para evitar ser descubierto. El hecho ocurrió en la zona de Ruta Nacional 40 y Ruta Provincial 153, en la localidad de Media Agua.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría 8°, que realizaban recorridas de prevención cuando observaron al sospechoso circulando en una bicicleta todo terreno rodado 29, de color verde agua.

Al advertir la presencia policial, el hombre giró bruscamente e intentó escapar. A pocos metros, descendió del rodado y lo escondió detrás de un portón metálico y un gabinete de medidor, para luego continuar la huida a pie.

Sin embargo, fue interceptado a unos 10 metros del lugar. En un primer momento, el detenido aseguró que venía caminando, pero luego reconoció ante los efectivos que había sustraído la bicicleta de una vivienda del barrio Santa Rosa.

El damnificado, un hombre de 42 años, fue identificado tras la intervención policial, mientras que el rodado fue recuperado y secuestrado como parte de la causa.

La investigación quedó a cargo de la UFI Flagrancia, con la intervención del ayudante fiscal Marcelo Bustos, quien dispuso la aprehensión del sospechoso en el marco del delito de hurto agravado por escalamiento.