Un hombre de 34 años quedó detenido luego de que un grupo de personas lo sorprendiera con un gato hidráulico que había sido sustraído de un Fiat Uno. El procedimiento ocurrió en inmediaciones de Pedro de Valdivia y Tucumán, y quedó en manos de la UFI Flagrancia.

Un episodio de robo terminó con un hombre detenido en Capital, luego de que varias personas lo interceptaran y lo retuvieran tras advertir que había sustraído un elemento del interior de un automóvil. El hecho se conoció cuando efectivos de la División Policía Ciclista realizaban recorridas preventivas por calle Pedro de Valdivia, antes de llegar a Tucumán, y observaron un grupo de personas reunidas en la vía pública.

Al acercarse para conocer lo que sucedía, los uniformados recibieron la explicación de los presentes. Según manifestaron, habían aprehendido a un sujeto al que señalaron como responsable de sustraer un gato hidráulico de un automóvil Fiat Uno.

De acuerdo con los datos incorporados al procedimiento policial, el rodado se encontraba estacionado en la intersección de Fray Mamerto Esquiú y avenida Rioja, en Capital, cuando se produjo la sustracción del elemento.

El sospechoso fue identificado como Cristian Walter Aguilera, de 34 años, con domicilio en la zona de Villa Santa Bárbara, en Concepción. Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, los efectivos de la Policía Ciclista realizaron el acompañamiento del hombre hasta el lugar donde se encontraba el automóvil, con el objetivo de avanzar con las actuaciones correspondientes.

Posteriormente, el personal policial efectuó las consultas de rigor ante el Sistema Acusatorio. La comunicación fue recibida por el cabo primero Carlos Atampiz, quien tomó conocimiento de las circunstancias del procedimiento y de la identidad de las personas involucradas.

Minutos después se presentó el ayudante fiscal Óscar Oropel, quien quedó a cargo de las actuaciones y llevó adelante el procedimiento especial de Flagrancia. La causa quedó registrada bajo el legajo 126/26 y fue caratulada como robo, con intervención de la Unidad Fiscal de Flagrancia.

En el operativo participaron efectivos de la División Policía Ciclista, entre ellos la cabo Florencia Tello y el agente Braian Ahumada, mientras que el oficial ayudante Carlos Moreno recibió las actuaciones.

De esta manera, Aguilera quedó vinculado a una investigación penal por la presunta sustracción del gato hidráulico del Fiat Uno. La intervención de Flagrancia permitió encauzar el procedimiento judicial a partir de la aprehensión realizada por las personas que se encontraban en el lugar y la posterior actuación policial.