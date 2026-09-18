Un ladrón de 28 años fue detenido este jueves por la tarde en Capital luego de ser encontrado a bordo de una bicicleta que había sido sustraída minutos antes del interior del Club Ausonia. El rodado fue recuperado y reconocido por su propietario, mientras que la UFI Flagrancia tomó intervención en el procedimiento.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:30 en el interior del Club Ausonia, ubicado en el lateral de avenida de Circunvalación, entre calle Nuche y avenida Ignacio de la Roza. En ese momento, personal de la División Comando Urbano se encontraba realizando tareas de prevención cuando escuchó a través del equipo de comunicaciones un alerta relacionado con un presunto robo.

Tras la detención del presunto ladrón, el dueño de la bicicleta la reconoció como propia.

Según la información transmitida por el operador de turno de Trueno Halcón, dos hombres de identidades desconocidas habían ingresado al sector y sustraído una bicicleta rodado 29, de color oscuro. Luego del robo, los sospechosos escaparon en dirección al estacionamiento del supermercado Vea.

Ante la alerta, los efectivos que se encontraban a cargo del móvil HU 13 iniciaron recorridas por el sector asignado con el objetivo de localizar a los sospechosos y recuperar el rodado.

Aproximadamente 10 minutos después, cerca de las 16:40, los policías observaron sobre calle Mansilla, al norte de avenida Libertador, a un hombre que presentaba características similares a las aportadas en la comunicación policial.

El sujeto circulaba en una bicicleta rodado 29 de color verde oscuro, marca Fosil, por calle Mansilla en dirección hacia el norte. Los efectivos continuaron con la intervención y lograron aprehenderlo cuando llegó a la intersección con calle 25 de Mayo.

El detenido fue identificado como Alejandro Benito Castillo, de 58 años, quien quedó vinculado a un expediente caratulado como hurto agravado por tratarse de un vehículo dejado en un espacio público.

Tras la aprehensión y el reconocimiento de la bicicleta, los efectivos se comunicaron con la línea 105, correspondiente a la Base Acusatoria, para informar lo ocurrido y poner al detenido a disposición de la Justicia.

Desde la Base Acusatorio se indicó que hasta el lugar se trasladaría el ayudante fiscal David Peña. Una vez que el funcionario judicial tomó intervención, se dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

Castillo quedó así a disposición de la UFI Flagrancia, que intervino en la investigación por el presunto hurto agravado. Las actuaciones quedaron vinculadas al Legajo 30/26, mientras que la bicicleta recuperada fue incorporada al procedimiento como elemento relacionado con el hecho investigado.