Un hombre de 28 años fue aprehendido en Villa Italia, luego de que un adolescente de 15 años lo señaló como el autor de la sustracción de una bicicleta, un celular y una campera. Tras el episodio, un grupo de jóvenes agredió al presunto ladrón y la Policía intervino para resguardar su integridad física.

Un procedimiento de la División Comando Sur terminó con un sujeto de 28 años detenido en Villa Italia, departamento Rawson. El sujeto quedó vinculado a una causa por robo en grado de tentativa, luego de que un adolescente de 15 años lo identificó como la persona que le habría sustraído varias pertenencias.

La bicicleta, el teléfono celular y la campera del menor fueron recuperadas.

El episodio comenzó cerca de las 2.58 del domingo, cuando efectivos policiales que realizaban recorridas de prevención y seguridad recibieron una comisión del operador del 911 por una gresca en el interior de la villa. Al llegar a la zona de Comandante Cabot y Virgen de Itatí, los uniformados observaron a un grupo de hombres y mujeres que golpeaba a un sujeto que se encontraba con el torso desnudo y zapatillas blancas.

Los policías se acercaron para intervenir y dispersar a las personas que participaban de la agresión. Cuando el grupo se retiró, el hombre quedó tendido en el suelo. En ese momento, varios vecinos lo señalaron como el presunto responsable de un hecho ilícito ocurrido poco antes.

Minutos después se presentó una mujer de apellido Rojas, de 37 años, junto a su hijo, de 15. La mujer manifestó que el adolescente había sido abordado por el acusado y que este le había sustraído una bicicleta rodado 29, marca Mint, de color negro y rojo; un teléfono celular Motorola G24 azul, con el vidrio templado trizado y sin funda; y una campera Adidas de color rosado.

De acuerdo con el relato incorporado al procedimiento policial, después del episodio el adolescente buscó ayuda entre sus amigos, también menores de edad. Estos se dirigieron hasta el domicilio ubicado en las inmediaciones de Virgen de Itatí y Venecia, donde habrían encontrado al sospechoso y comenzaron a golpearlo. En ese contexto, se recuperaron los elementos que habían sido denunciados como sustraídos.

Ante la situación, los efectivos procedieron a la aprehensión del hombre, identificado como Lucas Jonathan Herrera, de 28 años, con domicilio en Villa Italia. Además, los uniformados procuraron resguardar su integridad física luego de que fuera agredido por el grupo de jóvenes.

Debido a las lesiones que podía presentar, el personal policial solicitó la intervención de una ambulancia del servicio de emergencias 107. El móvil 110 llegó al lugar con el enfermero David Moragues, quien examinó al aprehendido y determinó que podía permanecer alojado en calidad de detenido.

La aprehensión se concretó alrededor de las 3.05, en la intersección de Virgen de Itatí y Venecia. Posteriormente, los efectivos mantuvieron comunicación con la Unidad de Abordaje Territorial y dieron intervención a la UFI Flagrancia.

El ayudante fiscal Alejandro Solera se presentó en el lugar, entrevistó a las partes involucradas y al personal policial, y puso en conocimiento de la situación a la fiscal de turno, Virginia Branca. Tras evaluar las circunstancias del episodio, la funcionaria dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia por el delito de robo en grado de tentativa.

La actuación quedó registrada bajo el legajo 28/26, con intervención de la Comisaría 24ª y personal de la División Comando Sur.