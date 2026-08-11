Un ladrón de 24 años fue detenido durante la madrugada de este lunes en Chimbas luego de ser sorprendido dentro de un garaje mientras forzaba la puerta de un automóvil. El propietario de la vivienda advirtió la situación, enfrentó al sospechoso y logró reducirlo hasta la llegada de la Policía.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 5:40 en una vivienda ubicada en la manzana J del Barrio CGT, en Chimbas, jurisdicción de la Subcomisaría Santa Lucía Este. La intervención quedó registrada bajo el Legajo N° 33/26 y fue caratulada como robo con escalamiento en grado de tentativa.

El Fiat Duna que el sujeto intentó violentar para robar pertenencias.

Según informaron fuentes policiales, el sargento Javier Godoy y el cabo Sergio Lucero se encontraban realizando recorridas preventivas por el sector que tenían asignado cuando fueron comisionados por el operador de turno de Trueno Halcón hacia el interior del Barrio CGT. La alerta indicó que en una vivienda de la manzana J se había producido una aprehensión civil.

Al arribar al domicilio, los uniformados constataron la situación y entrevistaron al propietario, identificado como Laureano David López, de 25 años. El hombre relató que momentos antes había escuchado ruidos provenientes del interior de su garaje y decidió dirigirse hacia ese sector para verificar qué ocurría.

El destornillador que fue secuestrado tras ser utilizado para violentar la cerradura del auto.

Al ingresar, observó a un hombre que intentaba forzar la puerta de un automóvil Fiat Duna, dominio BRS-925. El sospechoso utilizaba para esa maniobra un destornillador con mango de color naranja y negro y punta plana, de aproximadamente 10 centímetros de largo.

De acuerdo con el relato aportado a los policías, cuando el intruso advirtió la presencia del propietario intentó escapar del lugar. Sin embargo, López logró interceptarlo antes de que pudiera alejarse, lo redujo y lo retuvo en el lugar hasta la llegada del personal policial.

Los efectivos procedieron entonces a identificar al sospechoso, quien manifestó llamarse Román Guillermo Alcaraz Blanco, de 24 años, con domicilio en el Barrio Los Andes, en Chimbas.

Durante la intervención, los policías secuestraron el destornillador que habría sido utilizado para intentar forzar la puerta del vehículo. El elemento quedó incorporado como evidencia dentro de las actuaciones iniciadas por el intento de robo.

Tras constatar la situación, el personal actuante mantuvo comunicación con el sistema acusatorio y puso en conocimiento de lo ocurrido al ayudante fiscal Mariano Tejo. El funcionario judicial ordenó dar inicio al Procedimiento Especial de Flagrancia.

Alcaraz Blanco quedó detenido y vinculado a la causa por robo con escalamiento en grado de tentativa, mientras se incorporaron las actuaciones correspondientes al expediente judicial.