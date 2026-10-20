Un hombre de 28 años fue detenido luego de arrojar piedras contra un móvil policial y romper a patadas la ventanilla de una de sus puertas mientras era trasladado a una comisaría. El hecho ocurrió en las inmediaciones de calle Buenaventura Luna, a unos 150 metros al sur de calle Roque Sáenz Peña, y quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia.

El episodio comenzó cuando efectivos policiales iniciaron sus recorridas habituales y observaron a un grupo de hombres en una esquina de calle Gutiérrez. Según el informe policial, uno de ellos, que vestía un pantalón de buzo negro y una remera azul de mangas cortas, arrojó piedras contra el móvil.

Ante esa situación, los uniformados iniciaron una búsqueda para localizar al sospechoso. Finalmente, lograron interceptarlo en la intersección de las calles Curabrochero y Río San Juan. Al advertir la presencia policial, el hombre intentó escapar, pero fue alcanzado y aprehendido a pocos metros.

El movil policial en el que era trasladado el sospechoso tuvo la roura de la ventanilla trasera izquierda.

Una vez que lo subieron al patrullero, los efectivos decidieron retirarse del lugar debido a que varios vecinos comenzaron a agredir al personal policial mediante el lanzamiento de piedras. En ese contexto, los uniformados emprendieron el traslado del detenido hacia la Comisaría 5°.

Sin embargo, durante el recorrido, el hombre volvió a protagonizar un episodio violento. Cuando circulaban por calle Buenaventura Luna, a unos 150 metros de Roque Sáenz Peña, comenzó a lanzar patadas contra la puerta trasera izquierda del móvil policial hasta provocar la rotura total del vidrio de la ventanilla.

El detenido fue identificado como Alexis Omar Ramírez, de 28 años, domiciliado en el barrio San Judas Tadeo, en Santa Lucía. La denuncia por los daños tuvo como damnificados al Estado provincial y a la Policía de San Juan, debido a los destrozos ocasionados en el vehículo oficial.

Tras llegar a la Comisaría 5°, los efectivos se comunicaron con la base acusatoria para informar lo sucedido. Posteriormente, se hizo presente el ayudante fiscal Mario Caballero, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

La causa quedó caratulada como daño agravado y pasó a la órbita de la UFI Flagrancia, que deberá avanzar con las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del acusado por los daños provocados al móvil policial.