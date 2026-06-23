Un estremecedor caso de violencia sacudió a la provincia de Catamarca, donde una mujer de 84 años resultó gravemente herida luego de que un vecino la rociara con gasoil y le prendiera fuego dentro de su propia vivienda. El agresor fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

El ataque ocurrió en el barrio Santa Lucía Sur. De acuerdo con la investigación, el hombre, identificado como José Andrés Castro, de 69 años, llegó hasta la casa de la víctima, Rosalía Amanda Leguizamón, ingresó al inmueble y la atacó con el combustible inflamable antes de prenderla fuego.

Los desesperados gritos de la mujer alertaron a los vecinos, quienes acudieron rápidamente para auxiliarla y solicitar asistencia médica. Una ambulancia la trasladó de urgencia al Hospital San Juan Bautista, donde permanece internada bajo observación debido a la gravedad de las quemaduras sufridas.

Con el avance de las primeras averiguaciones, familiares de la víctima revelaron que el acusado la acosaba desde hacía tiempo. Según denunciaron, aprovechaba la vulnerabilidad de la mujer para hostigarla y protagonizaba frecuentes conflictos en el barrio.

La situación se volvió aún más tensa cuando un nieto de la víctima, al enterarse de lo ocurrido, salió a buscar al agresor. Según medios locales, logró encontrarlo y lo atacó con una cuchilla, provocándole heridas en el rostro.

Tras la intervención policial, Castro fue detenido y quedó bajo custodia mientras avanza la investigación. La causa es llevada adelante por la Unidad Judicial N°3, que trabaja para esclarecer las circunstancias del brutal episodio y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

El caso generó una profunda conmoción en Catamarca debido a la extrema violencia del ataque y al estado de indefensión de la víctima, una mujer de avanzada edad que lucha por recuperarse de las graves lesiones sufridas.