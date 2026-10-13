Un hombre de 40 años fue aprehendido en Capital luego de ser interceptado por efectivos policiales cuando circulaba en una motocicleta de 110 c.c. sin documentación y con el tambor de encendido dañado. El procedimiento derivó en el secuestro preventivo del rodado para establecer su procedencia, ya que los datos aportados por el conductor no coincidieron con la información registrada en el sistema policial.

El operativo se realizó durante la mañana de este lunes, alrededor de las 9.50, en la intersección de las calles Mitre y Pueyrredón. Allí intervinieron efectivos de los móviles Cobra 14 y Cobra 16, quienes procedieron a la aprehensión de Alejandro Adrián Tejada, de 40 años, domiciliado en el barrio Echeverría, en Capital.

De acuerdo con la información policial, el hombre circulaba en una motocicleta negra de 110 centímetros cúbicos, dominio 380 IRO. Al momento de ser entrevistado por los uniformados, no contaba con la documentación del vehículo y los efectivos advirtieron que el tambor de encendido presentaba daños.

La moto quedó radiada de circulación en la Comisaría 5°.

Ante esa situación, los policías le consultaron por la procedencia de la moto. Tejada manifestó que el rodado pertenecía a su hermana. Sin embargo, los efectivos decidieron verificar los datos a través de la Base SIFCOP para establecer quién figuraba como titular. La consulta fue atendida por el cabo Franco Castro, quien informó que el sistema registraba como titular otra persona, un hombre de apellido Díaz.

Frente a esa diferencia y a la falta de documentación, el personal policial avanzó con las actuaciones para determinar la procedencia de la motocicleta. Para ello, se comunicó con la Unidad de Abordaje Territorial, donde tomó conocimiento el doctor Emiliano Uzín.

Tras interiorizarse sobre lo ocurrido, se dispuso que el rodado fuera trasladado en el marco de actuaciones destinadas a establecer su procedencia. En consecuencia, se inició el expediente correspondiente, identificado con el número 132/26, y la motocicleta quedó radiada mediante el acta de infracción 00611278.

En paralelo, Tejada fue trasladado a la Comisaría 5.ª, donde el procedimiento fue recibido por el oficial subinspector Sergio Britos. La intervención quedó vinculada al expediente contravencional 1751/26, con intervención del Segundo Juzgado de Faltas.

La actuación policial se encuadró en presuntas infracciones a los artículos 98, 117 y 118 de la Ley 941-R, que estipula la circulación en un vehículo motor sin la documentación habilitante del rodado y de su conductor. Mientras tanto, la investigación deberá establecer la procedencia del rodado y esclarecer las circunstancias en las que el hombre circulaba con una motocicleta sin documentación y cuyos datos de titularidad no coincidieron con la versión que brindó durante el control.