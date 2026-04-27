Lo que debía ser una jornada de recreación deportiva en Córdoba terminó al borde de una tragedia. Un hombre fue detenido por la policía luego de protagonizar una violenta secuencia en la que extrajo un arma de fuego y efectuó varios disparos en medio de un torneo de fútbol amateur.

El grave episodio ocurrió el pasado sábado por la noche en un complejo deportivo ubicado sobre la avenida Sabattini al 3200, en las inmediaciones de la escuela Presidente Roca. Según testigos, la situación se descontroló tras una fuerte discusión entre los jugadores de los equipos que disputaban el encuentro.

Todo quedó filmado

La secuencia fue registrada por los teléfonos celulares de los presentes, cuyas imágenes se viralizaron rápidamente. En las filmaciones se puede observar con claridad el momento exacto en que uno de los involucrados abandona la gresca para dirigirse hacia una mochila. Segundos después, extrae un arma de fuego y comienza a disparar al cielo.

En total, se escucharon al menos cuatro detonaciones que sembraron el pánico entre los futbolistas y el público presente. La tensión en el predio fue total, mientras algunos intentaban resguardarse y otros continuaban con la trifulca generalizada.

Detención e investigación

A partir de la difusión de las imágenes en medios como El Show del Lagarto y el posterior aviso a las autoridades, la policía logró identificar y detener al agresor. Los videos resultaron piezas clave para la justicia, ya que muestran el recorrido del hombre desde que busca el armamento hasta que decide abrir fuego en un lugar concurrido.

El predio de avenida Sabattini fue escenario de una muestra más de la violencia que azota al fútbol amateur, dejando esta vez una imagen escalofriante de un jugador armado dentro de una cancha. El detenido quedó a disposición de la fiscalía de turno, mientras se investiga la procedencia del arma y los antecedentes del implicado.