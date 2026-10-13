Un hombre de 34 años fue detenido en Rosario, Santa Fe, acusado de hacerse pasar por juez federal para intentar acceder a información reservada de las fuerzas de seguridad. La investigación busca determinar si actuaba por cuenta propia o si pretendía obtener datos para personas vinculadas con causas de narcotráfico.

Según la Fiscalía, el sospechoso utilizó identidades inexistentes, correos electrónicos apócrifos y documentación con firmas falsificadas para conseguir credenciales del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop), una base que registra medidas judiciales y restricciones vigentes sobre personas y vehículos.

La maniobra fue detectada por funcionarios del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que advirtieron irregularidades en los pedidos y realizaron la denuncia. El acusado no habría logrado ingresar al sistema ni acceder a los datos sensibles.

Correos falsos y documentos apócrifos

De acuerdo con la investigación, el primer intento se produjo en noviembre de 2024, cuando el hombre se presentó bajo el nombre de Julio Andrés Herrera, una identidad que utilizó para hacerse pasar por magistrado federal.

Meses después, volvió a intentar conseguir las claves mediante cuentas de correo que simulaban pertenecer a organismos judiciales y al juzgado de la jueza María Romilda Servini de Cubría. Para respaldar sus solicitudes, habría enviado documentación falsa y alegado que necesitaba el acceso por una supuesta investigación penal.

Las inconsistencias detectadas por los funcionarios impidieron que consiguiera las credenciales. La Fiscalía lo imputó por usurpación de autoridad y de título, tentativa de acceso ilegítimo a un banco de datos personales y falsificación de documento público.

El juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz dispuso 90 días de prisión preventiva. El hombre fue detenido a fines de septiembre en Rosario.

Investigan una posible conexión narco

Una de las principales líneas de investigación apunta a establecer si el acusado buscaba información para terceros relacionados con investigaciones sobre Julio Rodríguez Granthon, conocido como “El Peruano”, un expiloto condenado a más de 30 años de prisión por delitos vinculados al narcotráfico.

Los investigadores también analizan movimientos económicos que no coincidirían con el perfil tributario del imputado. Según información publicada por medios nacionales, sus cuentas registraron ingresos millonarios que despertaron sospechas.

Por el momento, la posible conexión con personas vinculadas al narcotráfico no fue acreditada judicialmente. La Fiscalía intenta determinar qué uso se pretendía dar a la información reservada y si hubo otros involucrados.