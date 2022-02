Detuvieron a un hombre que fue a acosar a su ex a pesar de que tenía orden judicial de no acercársele

El dia 12/02/2022, siendo la hora 05:00 aproximadamente, personal policial de comisaría 2° de Capital, son comisionados al domicilio ubicado en calle Jujuy en el departamento Capital quienes al arribar al lugar entrevistan a una Sra. S.E. de 30 años de edad quien manifiesta que horas antes su ex pareja andaba merodeando cerca de su domicilio y que le había hecho varias llamadas a su celular a las que ella no respondió, que siendo las 05,00 escuchó ruidos en la ventana de su domicilio se asomó y vio a su ex pareja que estaba aflojando la lámpara de la luz razón por la cual llamó al 911 por temor y además de existir una Orden Judicial de prohibición de acercamiento de fecha 05/01/22, dado este relato personal policial salen de recorrida por las zonas aledañas sin encontrar al sujeto, pero al regresar al domicilio de la damnificada se encuentran con un vehículo marca Renault 12 color gris claro dominó WML-483 estacionado en la calle al lado del domicilio de su ex pareja y en el interior una persona que intentaba esconderse del personal policial esto motivo la aprehension e identificacion como CERDERA, PABLO MIGUEL, quien resultó ser la ex pareja de S.E . Y sobre quien pesa una prohibición de acercamiento

De lo acontecido, personal policial se comunicó con el Ayudante Fiscal en turno quien se hace presente en el lugar del hecho y una vez interiorizado de los pormenores del caso da comienzo al procedimiento especial de Flagrancia a los fines pertinente.

En cuanto a la damnificada radico denuncia por el incumplimiento a la prohibición de acercamiento.