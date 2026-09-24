Un hombre de 32 años fue aprehendido durante la tarde del miércoles en el departamento Rawson, luego de protagonizar una discusión familiar que terminó con su tío lesionado. El episodio ocurrió en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle Jáchal y Perona, en Villa Novoa, y requirió la intervención del Comando Sur y de la UFI CAVIG.

El hecho se registró alrededor de las 13:30, cuando el CISEM recibió un aviso sobre la presencia de una persona agresiva en la zona. A partir de la alerta, un móvil del Comando Sur fue enviado hasta el lugar, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 24ª.

Al arribar, los efectivos entrevistaron a un hombre de apellido Cabrera, de 50 años, quien relató lo ocurrido. Según su declaración, mantenía una discusión con su sobrino debido a los gastos diarios de la vivienda que ambos compartían. El conflicto se originó, de acuerdo con lo manifestado por el damnificado, porque el joven no realizaba aportes económicos para afrontar los gastos del hogar.

La discusión aumentó de intensidad y, en determinado momento, el hombre de 32 años tomó un palo de madera de aproximadamente 80 centímetros de largo y golpeó a su tío en la cabeza. El impacto se produjo a la altura de la sien y le provocó una herida cortante en la ceja derecha.

Tras recibir la agresión, el hombre lesionado pidió asistencia a través del 911. La intervención policial permitió identificar al agresor y concretar su aprehensión en el lugar.

El procedimiento quedó bajo la órbita de la UFI CAVIG y el caso fue caratulado provisoriamente como Lesiones Leves. Los efectivos también secuestraron el elemento utilizado durante la agresión, que quedó incorporado a las actuaciones judiciales.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía interviniente, que deberá determinar las circunstancias precisas en las que se produjo la pelea familiar y avanzar con las medidas correspondientes dentro del proceso judicial.