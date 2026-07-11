Un hombre de 45 años fue detenido durante la madrugada de este sábado en el departamento Santa Lucía cuando intentaba desarmar una motocicleta que había sido robada minutos antes. El procedimiento fue realizado por personal del Comando Central tras un operativo de búsqueda iniciado a partir de un alerta emitido por el Centro Integral de Seguridad y Emergencias (Cisem).

De acuerdo con la información policial, el aviso por la sustracción del rodado ingresó a través de la frecuencia del Cisem Centro. Poco después, las cámaras de vigilancia del 911 ubicadas en la intersección de Pueyrredón y La Madrid detectaron a un hombre que empujaba una motocicleta negra. El sospechoso vestía una campera azul y una gorra de colores rojo y blanco, y se desplazaba hacia el este por calle Pueyrredón, entre Espejo y Pringles.

Con esa información, los efectivos desplegaron un operativo de búsqueda que permitió localizar al individuo en la intersección de Necochea y Tomás Edison. Allí lo sorprendieron frente a un taller de electricidad para motocicletas, donde intentaba destruir la pechera y los plásticos delanteros del rodado utilizando un fierro de aproximadamente 40 centímetros.

Al advertir la presencia policial, el hombre arrojó la herramienta e intentó darse a la fuga, pero fue reducido a pocos metros del lugar. Durante la requisa, los uniformados secuestraron entre sus pertenencias una llave tipo ganzúa con punta en uno de sus extremos, elemento que quedó incorporado a la investigación.

Los policías le solicitaron la documentación de la motocicleta, pero el detenido no pudo acreditar la propiedad del vehículo y mostró un evidente estado de nerviosismo.

Minutos más tarde, el Cisem confirmó que se había radicado una denuncia por el robo de una motocicleta Mondial 110 cc de color negro, sustraída en calle Córdoba Este, entre Aristóbulo del Valle y República Argentina. El vehículo recuperado coincidía plenamente con el denunciado y pertenecía a una mujer de 58 años.

Tras la aprehensión, se dio intervención al procedimiento especial de Flagrancia y el sospechoso quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para esclarecer el hecho.