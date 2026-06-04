Un intento de robo en una vivienda en refacción de Rawson terminó con un hombre detenido durante este jueves. El delincuente fue sorprendido por los propietarios y vecinos cuando presuntamente intentaba ingresar a un depósito ubicado dentro del inmueble.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió alrededor de la 1:22 en una propiedad situada sobre calle República del Líbano, entre Paula Albarracín de Sarmiento y Franklin. La alerta se activó cuando vecinos de la zona advirtieron movimientos sospechosos en el fondo del terreno y se comunicaron con la propietaria de la vivienda, una mujer de 38 años.

Tras recibir el aviso, la dueña se dirigió rápidamente al lugar acompañada por su pareja y su hijo para verificar la situación. Al llegar constataron que el portón de ingreso no presentaba daños visibles, aunque decidieron recorrer el interior del predio para descartar cualquier irregularidad.

Fue entonces cuando, al inspeccionar el sector posterior de la propiedad, sorprendieron a un hombre que se encontraba junto al portón de hierro de un depósito ubicado dentro del terreno. Al verse descubierto, el sospechoso intentó escapar, pero fue perseguido y retenido por particulares en una esquina cercana hasta la llegada de la Policía.

Personal de la Subcomisaría Villa Hipódromo se hizo presente en el lugar y procedió a la aprehensión de un hombre identificado como Barrera, de 47 años, con domicilio en Villa Las Margaritas. Posteriormente intervino el ayudante fiscal Jorge Salinas, quien, tras consultar con el fiscal de turno Fernando Bonomo, dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia.