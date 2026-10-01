Un hombre de 29 años fue detenido durante la tarde de este miércoles luego de protagonizar, según la investigación policial, dos intentos de hurto en distintos comercios de la ciudad de San Juan. El sospechoso primero intentó sustraer un jamón de la Distribuidora Joako, ubicada en la intersección de calle Sarasasa y avenida Rawson, y luego fue encontrado con una pieza de queso que había sido sustraída de otro comercio.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División Comando Radioeléctrico Central y personal de la Comisaría 3ª, luego de que el móvil H-91 recibiera una comunicación sobre una aprehensión civil en la Distribuidora Joako.

Al ser detenido el hombre tenía una pieza de jamón y otra de queso

Al arribar al establecimiento, los policías entrevistaron al gerente del comercio, quien informó que un hombre había intentado llevarse un jamón sin pagar. Personal del local logró interceptarlo y recuperar el producto, pero el sospechoso consiguió escapar antes de la llegada de los uniformados.

El hombre huyó en bicicleta por calle Sarasasa hacia el Este y, durante algunos minutos, los efectivos perdieron contacto visual con él. Sin embargo, continuaron con la búsqueda en las inmediaciones y lograron localizarlo cuando salía de las instalaciones de La Cumbre SRL, ubicada en el lateral de avenida de Circunvalación 1541 Sur.

En esta bicicleta inetntó huir el detenido, pero fue interceptado por la Policía.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso nuevamente intentó escapar a bordo de la bicicleta. Los uniformados iniciaron la persecución y finalmente lograron interceptarlo en la intersección de calles Pueyrredón y Pedro Álvarez, donde fue reducido y aprehendido.

Durante el palpado de urgencia realizado en el lugar, los policías encontraron entre sus prendas una pieza de queso. Los efectivos realizaron las averiguaciones correspondientes y determinaron que el producto había sido sustraído de La Cumbre SRL, por lo que también quedó incorporado al procedimiento.

El detenido fue identificado como Federico Nicolás Guzmán, argentino, soltero, de 29 años, domiciliado en el barrio Manantial, sector 1, de Capital. Quedó alojado en la Comisaría 3ª, donde se inició el legajo bajo la intervención de la UFI Flagrancia.

La causa fue caratulada como hurto en grado de tentativa, por dos hechos. Como damnificados quedaron registrados los representantes legales de ambos comercios: Camila Belén Vedia, de la Distribuidora Joako, y Pablo Almiñana, representante legal de La Cumbre SRL.

Tras la aprehensión, el personal policial mantuvo comunicación con la Base del Sistema Acusatorio. La cabo Soledad Carrizo recibió la información y dio aviso al ayudante fiscal David Peña, quien se hizo presente en el lugar.

Luego de consultar la situación con la fiscal Virginia Branca, se dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia. De esta manera, los elementos recuperados, los testimonios de los comerciantes y las circunstancias de la aprehensión quedaron incorporados a las actuaciones judiciales.