Un hombre de 31 años fue detenido en Capital luego de que policías descubrieran que llevaba un arma de fuego escondida entre sus prendas durante un operativo de prevención. El procedimiento se realizó este jueves en la zona de calles Las Heras e Ignacio de la Roza, donde los efectivos realizaban entrevistas e identificación de personas.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría 4ª, que se encontraba realizando tareas preventivas destinadas a reforzar la seguridad en la zona.

Durante el operativo, los policías identificaron a un hombre de apellido Martínez y procedieron a realizarle un palpado de urgencia.

Fue en ese momento cuando los efectivos detectaron que llevaba un arma de fuego entre sus ropas.

No tenía documentación del arma

Al descubrir el arma, los policías verificaron la situación y constataron que el hombre no contaba con ningún tipo de documentación que acreditara la legalidad de la portación. Ante esta situación, los efectivos dieron intervención a la UFI Flagrancia, que dispuso el inicio del procedimiento correspondiente.

El hombre quedó detenido y a disposición de la Justicia, mientras se desarrollan las actuaciones para determinar las circunstancias de la portación del arma.

El procedimiento se inició a partir de una tarea de prevención que terminó con el hallazgo del arma durante un control de rutina.