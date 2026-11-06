El procedimiento se realizó durante un operativo de prevención en el barrio Los Andes. El sospechoso intentó escapar al advertir la presencia policial, pero fue interceptado y los efectivos encontraron entre sus prendas una pistola Bersa Thunder 9 cargada.

Un operativo de prevención y seguridad en el barrio Los Andes, en el departamento Santa Lucía, terminó con la detención de un hombre que circulaba por la vía pública con una pistola 9 milímetros cargada. El sospechoso intentó escapar cuando los efectivos policiales se acercaron para entrevistarlo, pero fue interceptado a los pocos metros.

El procedimiento fue realizado por personal de la Departamental N.º 1, que recorría las inmediaciones de las calles Greco y Saavedra a bordo del móvil Iveco 4. La patrulla estaba integrada por el cabo Hernán Rivero y los agentes Carla Montenegro y Francisco Contreras.

El detenido caminaba por la vía pública bebiendo alcohol y lo detuvieron portando el arma de fuego.

Según la información policial, durante el recorrido los uniformados observaron a un hombre que consumía bebidas alcohólicas en la vía pública y llevaba consigo una botella de vodka. Cuando los efectivos intentaron acercarse para identificarlo y conocer los motivos de su presencia en el lugar, el individuo advirtió la situación e intentó darse a la fuga.

Sin embargo, los policías lograron interceptarlo y realizaron un palpado preventivo de urgencia. Durante esa revisión encontraron entre sus prendas una pistola marca Bersa, modelo Thunder 9, que se encontraba cargada.

El sujeto fue identificado como Erick Castro, apodado "el Loco."

El hombre fue identificado como Erick Castro, conocido en la zona con el apodo de "El Loco", quien tenía domicilio en las inmediaciones del barrio Los Andes. Tras el hallazgo del arma de fuego, los efectivos procedieron a su aprehensión y al secuestro del elemento.

De acuerdo con el reporte, durante el desarrollo del operativo la situación comenzó a tornarse hostil tanto para el personal policial como para el detenido. Por ese motivo, los uniformados resolvieron trasladar las actuaciones hasta la Subcomisaría Santa Lucía Este, dependencia correspondiente a la jurisdicción.

Una vez en la sede policial, tomó intervención el ayudante fiscal Sebastián Mirada, quien dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia. La causa quedó encuadrada provisoriamente como portación ilegítima de arma de guerra.

En paralelo, personal de Criminalística comenzó a realizar las pericias correspondientes sobre la pistola secuestrada, con el objetivo de establecer su aptitud para el disparo y aportar elementos técnicos a la investigación.

De esta manera, el procedimiento preventivo permitió retirar de circulación un arma de fuego cargada y detener a un hombre que quedó a disposición de la Justicia, mientras avanzaron las actuaciones para determinar las circunstancias de la portación.