Un hombre identificado como Víctor Godoy fue detenido en los consultorios externos del Hospital Rawson, luego de ser sorprendido mientras, según la investigación, se hacía pasar por enfermero y ofrecía a pacientes agilizar turnos a cambio de dinero.

El caso quedó bajo investigación de la UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal Iván Grassi y el ayudante fiscal Pablo Orellano. La Justicia busca determinar además si hubo otras personas afectadas y cuál habría sido el alcance de la maniobra.

La maniobra que investigan

La investigación comenzó a partir de una denuncia. De acuerdo con los primeros elementos reunidos, Godoy habría asegurado a distintos pacientes que tenía contactos dentro del hospital y que podía conseguirles turnos con mayor rapidez, evitando las demoras habituales.

Para realizar esa supuesta gestión, habría cobrado diferentes sumas de dinero y, según los investigadores, también habría entregado indicaciones médicas.

La sospecha es que utilizaba un sello con el nombre de un médico de planta del Hospital Rawson para darle apariencia de autenticidad a esas indicaciones.

El hombre fue descubierto por personal del hospital mientras presuntamente realizaba una de estas maniobras en el sector de consultorios externos. Tras alertar a las autoridades, fue aprehendido en el lugar.

Durante la requisa, los investigadores secuestraron el sello médico y varias indicaciones que serían apócrifas.

No pertenece al Hospital Rawson

Uno de los puntos que intenta establecer ahora la Fiscalía es si Godoy posee efectivamente un título de enfermero y si anteriormente prestó servicios en alguna otra institución sanitaria.

Hasta el momento, se confirmó que no pertenece a la planta del Hospital Rawson ni trabaja en ese centro de salud.

También se busca determinar cómo llegó el sello médico a sus manos. Entre las hipótesis que analiza la Justicia está la posibilidad de que haya sido sustraído o que hubiera sido confeccionado especialmente para llevar adelante la presunta maniobra.

Buscan determinar si hubo más pacientes

La investigación continúa con la toma de testimonios y la recopilación de elementos que permitan reconstruir los movimientos del sospechoso dentro del hospital.

Además, la Fiscalía intenta establecer si existen más pacientes que hayan pagado por conseguir turnos o indicaciones médicas y determinar el alcance que habría tenido la actividad investigada.

Por el momento, Godoy permanece detenido y la causa continúa en etapa de investigación. Las maniobras atribuidas al hombre forman parte de las hipótesis que deberá determinar la Justicia.