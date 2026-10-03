Un hombre de 33 años fue detenido este viernes 2 de octubre en Córdoba, luego de que la Policía descubriera que viajaba en un taxi con casi $10 millones en efectivo y no pudiera justificar su procedencia. Los investigadores sospechan que el dinero podría estar relacionado con un robo denunciado en un estudio contable de la localidad de Jesús María.

El procedimiento se desarrolló durante un control policial en el peaje de la Ruta Nacional 9 Norte, cuando los efectivos interceptaron un taxi que se dirigía desde Jesús María hacia la capital cordobesa. Durante la inspección, encontraron entre las pertenencias del pasajero varios fajos de billetes y una serie de comprobantes.

Según informaron, el hombre se mostró visiblemente nervioso y no logró acreditar el origen del efectivo que transportaba. Ante esta situación, los agentes avanzaron con el procedimiento y secuestraron un total de $9.828.650.

Mientras se desarrollaba el operativo, las autoridades recibieron una denuncia por un robo cometido en un estudio contable de Jesús María. Los responsables del establecimiento informaron que habían sufrido la sustracción de una importante suma de dinero y cuatro computadoras portátiles.

La coincidencia entre ambos hechos despertó las sospechas de los investigadores, quienes comenzaron a analizar si el dinero encontrado en poder del pasajero pertenecía a la firma damnificada.

Además, los tickets que llevaba el detenido fueron incorporados como elementos de interés para la causa, debido a que podrían estar relacionados con la actividad del estudio contable.

Investigan el origen de los casi $10 millones

Tras el procedimiento, el sospechoso fue trasladado a una dependencia policial de la Departamental Colón, donde quedó detenido mientras avanza la investigación.

Ahora, las autoridades deberán determinar cómo se produjo el robo, establecer el origen del dinero secuestrado y esclarecer cuál habría sido la participación del hombre en el hecho denunciado.

También se busca reconstruir las circunstancias en las que el efectivo salió del estudio contable y terminó en poder del pasajero que viajaba hacia la ciudad de Córdoba.

Por el momento, no se confirmó si el detenido tuvo participación directa en el robo ni se informó sobre la recuperación de las cuatro computadoras denunciadas como sustraídas.