Un violento episodio se registró en las últimas horas en la Comisaría 3ª de Capital, donde un hombre que era trasladado en un móvil policial agredió a tres efectivos, intentó darse a la fuga y finalmente fue reducido a pocos metros del lugar. El hecho derivó en la apertura de una causa por lesiones y resistencia a la autoridad, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación de Flagrancia.

Según informaron fuentes policiales, todo ocurrió cuando personal de la dependencia se encontraba realizando tareas vinculadas con otros aprehendidos. En ese contexto arribó a la sede policial el móvil 3-50, que trasladaba a Oscar Rodrigo Oviedo, de 36 años.

De acuerdo con la versión oficial, el incidente comenzó en el momento en que el sujeto descendió del vehículo policial. Apenas bajó del móvil, se mostró alterado y reaccionó de manera agresiva contra los uniformados que participaban del procedimiento.

La agente Aguilera recibió un cabezazo en el rostro por parte del detenido.

Las actuaciones señalaron que Oviedo le propinó un cabezazo al oficial ayudante Nicolás Andrade, efectivo perteneciente al Cuerpo Especial de Vigilancia. Instantes después también golpeó en el rostro a la agente Camila Aguilera, integrante de la División Policía Ciclista.

Tras la agresión, el hombre aprovechó un descuido e intentó escapar corriendo por calle General Acha en dirección al norte. Sin embargo, la fuga duró pocos metros, ya que el personal policial logró alcanzarlo rápidamente y procedió a reducirlo.

Las fuentes indicaron que durante el procedimiento de recaptura el acusado mantuvo una actitud violenta y volvió a atacar a los uniformados. En ese momento le habría dado un cabezazo al agente Nahuel Esquivel, efectivo de la Comisaría 3ª, quien también resultó damnificado en la causa.

Finalmente, los policías lograron controlar la situación y trasladaron nuevamente al detenido a la dependencia policial. Posteriormente se dio intervención a la UFI Flagrancia y se mantuvo comunicación con la Base Acusatoria para informar lo sucedido.

Por disposición del ayudante fiscal José Quiroga, se inició el procedimiento especial de Flagrancia y se avanzó con las actuaciones correspondientes por los delitos de lesiones y resistencia a la autoridad.

En la causa figuran como damnificados la agente Camila Aguilera, el oficial ayudante Nicolás Andrade y el agente Nahuel Esquivel, todos efectivos policiales que participaron del procedimiento. El operativo fue realizado por personal de la División Policía Ciclista y de la Comisaría 3ª, quienes lograron frustrar la fuga y concretar la aprehensión del acusado.