Un hombre de 68 años fue detenido en Chimbas luego de efectuar detonaciones con un arma de fuego en la vía pública. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un revólver calibre 22, cartuchos, vainas servidas y una moto.

El arma con la cual el detenido efectuó los disparos.

El hecho ocurrió en calle Gobernador Rojas, antes de calle Chubut, luego de que personal policial fuera comisionado por el operador del CISEM ante la presencia de un sujeto que estaría realizando disparos. Al llegar, los efectivos observaron a un hombre mayor de edad que circulaba a bordo de una motocicleta.

El secuestro del arma y la moto

Según el informe policial, al advertir la presencia de los uniformados, el hombre se puso nervioso e intentó ingresar a su domicilio. Cuando lograron entrevistarlo, se le cayó desde la cintura lo que aparentemente era un arma de fuego.

Ante esa situación, los efectivos procedieron a su aprehensión y al secuestro del arma y del rodado. Se trataba de una motocicleta Motomel 125 cc y un revólver marca Pucará, con siete cartuchos y tres vainas servidas calibre 22.

Intervención de Flagrancia

El procedimiento quedó registrado como abuso de arma de fuego, portación ilegal de arma de fuego y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego. En la causa interviene el sistema de Flagrancia.