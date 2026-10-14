Un hombre de 28 años fue detenido en el barrio Costa Canal I, en Capital, luego de un operativo policial iniciado por un asalto en la zona de avenida Benavides y calle Tucumán. La Policía recuperó el celular de la víctima y secuestró una tijera metálica que llevaba el sospechoso.

Un hombre fue detenido en Capital, luego de ser señalado como el de un arrebato ocurrido en inmediaciones de avenida Benavides y calle Tucumán. El procedimiento se concretó después de un despliegue policial que incluyó a efectivos de las unidades Motorizada 1, Motorizada 6 y Departamental 1, junto con personal de la Comisaría 2°.

El hecho quedó registrado en el legajo 103/26 y fue caratulado como robo en modalidad de arrebato agravado por el uso de arma, bajo la intervención de la UFI Flagrancia.

La Policía recuperó el teléfono sustraído y secuestró una tijera que llevaba el acusado.

De acuerdo con la información policial, los agentes Gustavo Chávez y Christian Morales acudieron al lugar tras recibir un requerimiento que alertó sobre un hombre que estaría siendo asaltado por otro sujeto. Al llegar, encontraron a personal de la Comisaría 2°, efectivos de Motorizada 1 y un móvil policial que ya intervenían en el procedimiento.

A partir de las recorridas por la zona, los uniformados se dirigieron al interior del barrio Costa Canal I, donde observaron a un hombre que corría e intentaba ingresar a una vivienda. Según el reporte, al no conseguir entrar, el sospechoso arrojó un teléfono celular hacia el techo de una propiedad.

Los efectivos aprehendieron a Jonathan Alexis Reinoso Cortez, de 28 años, con domicilio en ese mismo barrio, en Capital. Luego, recuperaron del techo un iPhone 11 de color lila.

Poco después, llegó al lugar el damnificado, quien reconoció el teléfono como de su propiedad. Además, identificó dos camperas negras y otras prendas que, según su declaración, pertenecían al presunto asaltante.

Durante el palpado de emergencia realizado al detenido, los policías encontraron entre sus prendas una tijera metálica con los mangos grises, elemento que también fue secuestrado como parte del procedimiento.

Un operativo con incidentes durante el traslado

Una vez reunidos los elementos, el personal dispuso el traslado de las actuaciones a la Comisaría 2° para continuar con las diligencias correspondientes. Sin embargo, durante ese desplazamiento, algunos vecinos arrojaron piedras contra los efectivos policiales, según consignó el informe.

La intervención judicial quedó a cargo del ayudante fiscal Martín Morando, quien tomó conocimiento de lo sucedido y realizó las consultas correspondientes con la fiscal de turno. Finalmente, se dispuso iniciar el procedimiento especial de Flagrancia por el presunto delito de robo en modalidad de arrebato agravado por el uso de arma.