Un hombre de 45 años quedó detenido luego de que la Policía lo encontrara con un teléfono celular que había sido sustraído minutos antes a un adolescente en un kiosco de Capital. El procedimiento se produjo durante la tarde y quedó bajo la intervención de la UFI Flagrancia, que inició las actuaciones por el delito de hurto simple.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:20, cuando personal policial fue comisionado por el Cisem hacia la zona de calle Pueyrredón y Santa Fe, donde se informó sobre la presencia de un hombre que habría arrebatado un teléfono celular y que vestía un buzo rojo, pantalón oscuro y llevaba una mochila tipo militar.

El celular robado es un Motorola E40.

Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a un hombre, quien explicó que a uno de sus alumnos le habían sustraído un teléfono Motorola E40 de color rosado, con funda negra, en el kiosco denominado “Sin Un Mango”, ubicado en inmediaciones de calle 9 de Julio y Patricias Sanjuaninas.

El hombre aportó además material fílmico del episodio y señaló que el sospechoso podía encontrarse en las inmediaciones de la plaza Distefano. Con esa información, los uniformados iniciaron una recorrida por la zona para intentar localizarlo.

El equipo fue encontrado según la Policía, en la mochila del acusado.

Durante el procedimiento, los policías observaron a un hombre que coincidió con las características aportadas. El sujeto se encontraba sentado en un banco ubicado en la intersección de calle Avellaneda y Santa Fe, acompañado por una mujer y otro hombre.

Los efectivos procedieron a entrevistarlo y realizaron un palpado de urgencia. En el interior de la mochila que llevaba encontraron un teléfono Motorola E40 de color rosado, con funda negra y vidrio templado trizado. El hombre no pudo acreditar la propiedad del aparato ni logró desbloquearlo ante los policías.

Poco después se presentó en el lugar el adolescente de 14 años que había denunciado la sustracción, acompañado por su padre, Maximiliano Alejandro Herrero, de 43 años. Ambos reconocieron el teléfono como propiedad del menor y el adolescente logró desbloquear el dispositivo, circunstancia que permitió vincularlo con el equipo denunciado como sustraído.

El sospechoso fue identificado como Tadeo Gastón Garín, de 45 años, quien quedó aprehendido y a disposición de la Justicia. El teléfono celular fue secuestrado como elemento relacionado con la investigación.

Tras la intervención policial, se hizo presente el ayudante fiscal Martín Morando, quien tomó conocimiento de las circunstancias del procedimiento e impartió las directivas correspondientes para iniciar el procedimiento especial de Flagrancia.

El caso quedó registrado bajo el legajo 45/26 y fue caratulado como “Hurto simple”. La Comisaría Quinta quedó a cargo de las actuaciones, que fueron recibidas por el oficial ayudante Franco Espinoza.

La investigación continuó con las medidas dispuestas por la UFI Flagrancia para determinar las circunstancias en las que se produjo la sustracción del teléfono y la participación que tuvo el hombre aprehendido.