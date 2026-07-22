Un hombre de 26 años fue detenido este martes por la tarde luego de que personal de seguridad privada lo descubriera con varios productos de perfumería que no había abonado en un supermercado ubicado en el centro de San Juan. El procedimiento quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia y fue caratulado como hurto en grado de tentativa.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:43, en el local que funciona junto al supermercado Carrefour ubicado sobre General Acha al 32 Norte, en Capital. En ese momento, efectivos de la División Policía Ciclista realizaban recorridas de prevención y seguridad por la zona cuando fueron comisionados por el operador de turno del CISEM, debido a que en el comercio se había producido una aprehensión civil.

Al llegar al lugar, los policías entrevistaron al personal de seguridad privada del supermercado, quienes les informaron que habían retenido a un hombre luego de advertir una situación sospechosa en el sector de perfumería. Según la información incorporada al procedimiento, el sospechoso había atravesado la línea de cajas sin abonar varios productos que llevaba entre sus prendas.

Ante esa situación, los agentes de seguridad le solicitaron que exhibiera sus pertenencias y constataron que llevaba distintos artículos de perfumería. Entre los elementos secuestrados se encontraron un shampoo de 230 mililitros marca Iyosel, un acondicionador Elvive Color Vive de 200 mililitros y un shampoo de la misma marca y línea, también de 200 mililitros.

El sospechoso fue identificado como Jorge Ramón Castro, de 26 años, quien quedó detenido a disposición de la Justicia. Tras la intervención policial, los efectivos aguardaron la llegada del ayudante fiscal de turno, Mariano Teja, quien analizó las circunstancias del caso y dispuso que el procedimiento quedara encuadrado en el sistema de Flagrancia. De esta manera, Castro quedó vinculado a un legajo judicial por el delito de hurto en grado de tentativa.

El procedimiento fue realizado por personal de la División Policía Ciclista, integrado por el oficial subinspector Emanuel Jofré, a cargo del móvil R-04; el agente Rodrigo Ahumada, del móvil R-28, y el agente Iván Casivar, del móvil R-23.

La investigación quedó a disposición de la UFI Flagrancia, que deberá avanzar con las actuaciones correspondientes y determinar las medidas procesales que se aplicarán al acusado.