Un hombre de 41 años quedó aprehendido durante la madrugada de este lunes luego de que su expareja denunció que se presentó en su vivienda de Villa Paolini, en Pocito, en estado de ebriedad y protagonizó un episodio de violencia. Según la denuncia, el sujeto golpeó y empujó la puerta de ingreso hasta dañarla, por lo que la Policía intervino y concretó su detención.

El procedimiento se produjo alrededor de las 6:02 en una vivienda ubicada en Villa Paolini. Personal de la División Comando Radioeléctrico Sur, a bordo del móvil H-81, realizaba recorridas de prevención y seguridad cuando recibió una comisión del operador de Trueno Halcón.

El aviso indicó que una mujer había llamado al 911 para informar que su expareja se encontraba en el domicilio, presuntamente bajo los efectos del alcohol y en una actitud violenta. Ante esta situación, los efectivos se dirigieron hasta el lugar para verificar lo ocurrido.

Así quedó el marco de la puerta que el acusado rompió a patadas.

Al arribar, los policías entrevistaron a una mujer, de 37 años, quien manifestó que su expareja, Sergio Tello, se encontraba en las inmediaciones de la vivienda y había provocado daños en la puerta de ingreso. De acuerdo con el relato de la denunciante, el hombre la golpeó y empujó mediante patadas y golpes, hasta deteriorar el acceso a la casa.

Frente a esa situación, los efectivos procedieron a la aprehensión de Tello, de 41 años, quien quedó a disposición de la Justicia.

Luego de concretar la aprehensión, el personal actuante mantuvo comunicación telefónica con el Sistema Acusatorio 105. Desde ese organismo tomó conocimiento del procedimiento el doctor Alejandro Soler, quien dispuso la intervención de la Unidad Fiscal de Flagrancia.

Posteriormente se hizo presente en el lugar el fiscal Bruno Santiago, de la UFI Flagrancia, quien entrevistó a la damnificada y tomó conocimiento de las circunstancias denunciadas. Tras interiorizarse de lo ocurrido, dispuso que se iniciara el procedimiento especial de Flagrancia.

La investigación quedó así bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que deberá determinar las circunstancias precisas en las que se produjo el episodio y las responsabilidades que pudieran corresponderle al hombre aprehendido.

El procedimiento se inició a partir del llamado de la mujer al 911 y culminó con la intervención policial en el domicilio. Los efectivos de la División Comando Radioeléctrico Sur que participaron de la intervención fueron el oficial ayudante Fernando Ontivero y el agente Agustín Valdez, quienes quedaron a cargo de las primeras actuaciones y de la aprehensión.