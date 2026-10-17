La Policía Rural realizó allanamientos en dos domicilios de Albardón, en el marco de una causa por presunta infracción a las normas de protección de la flora y fauna. Durante los procedimientos secuestraron cuatro aves silvestres, jaulas, boleadoras, cuchillos, un cartucho calibre 16 y aproximadamente tres kilos de carne en mal estado. Un hombre de 38 años quedó detenido por disposición judicial.

Los operativos estuvieron a cargo de la Unidad Rural N.º 2, con base en Las Lomitas, y se concretaron en cumplimiento de mandatos judiciales emitidos por el Juzgado de Paz Letrado de Albardón, en el expediente contravencional N.º 38/26, correspondiente a los autos N.º 21358/26.

El sospechoso quedó detenido vinculado a una causa de la Justicia de Faltas.

Las medidas se llevaron adelante en dos propiedades ubicadas en calle Arenales al 2507 y calle Buenos Aires al 293, ambas en el departamento Albardón. En esos domicilios, los efectivos realizaron las inspecciones ordenadas por la Justicia y secuestraron distintos elementos que quedaron incorporados a las actuaciones.

El acusado fue identificado como Federico Nahuel Suárez Sánchez, de 38 años, domiciliado en calle Santa Fe al 293, Albardón. Por disposición del juez interviniente, el hombre fue detenido y trasladado a una dependencia policial para cumplir con los requisitos legales correspondientes.

Aves silvestres y carne en mal estado

Entre los elementos incautados, los efectivos encontraron cuatro aves de distintas especies: un benteveo, un jilguero de cabeza negra, un corbatita y un diucón. También secuestraron cuatro jaulas de madera que, junto con los ejemplares, quedaron bajo resguardo para su posterior evaluación.

Por disposición judicial, las aves fueron entregadas a la veterinaria El Arca para su cuidado, mientras que la carne, cuya cantidad se estimó en aproximadamente tres kilos y que se encontraba en mal estado, fue trasladada y entregada en el Parque Faunístico.

El procedimiento también permitió secuestrar dos boleadoras, cinco cuchillos de distintos tamaños y características, tres cortaplumas, un cartucho de propósito general calibre 16 y una funda de tela para escopeta. Los elementos quedaron a disposición de las autoridades intervinientes.

Un policía reclamó elementos secuestrados

Una vez finalizadas las medidas judiciales, se presentó en la base policial el oficial principal Castro, integrante del grupo GERAS, quien manifestó que dos de los objetos incautados eran de su propiedad: un chaleco táctico policial negro y un portacargador doble de cuero negro.

Según explicó el efectivo, había dejado esos elementos junto con otras pertenencias en el domicilio allanado, donde residían sus hijos y su expareja, de quien se había separado meses atrás.

La situación quedó incorporada a las actuaciones para establecer las circunstancias en las que esos objetos se encontraban en la vivienda inspeccionada.

La causa quedó en manos del Juzgado de Paz Letrado de Albardón, que dispuso las medidas correspondientes en el marco de la investigación por presunta infracción a las normas de protección de la flora y fauna.