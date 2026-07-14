Un joven de 21 años fue detenido este martes luego de intentar robar en una vivienda ubicada en el Loteo Los Patos, en el departamento Albardón. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría 18ª, quienes lograron interceptarlo a pocos minutos del hecho y ponerlo a disposición de la Justicia.

Según informaron fuentes policiales, el operativo comenzó cuando un móvil de la dependencia fue comisionado hasta el lugar tras un llamado que alertaba sobre la presencia de un hombre vestido con ropa oscura dentro de un domicilio.

Al arribar, los uniformados entrevistaron a una vecina de la zona, quien manifestó haber observado a un desconocido en el interior de la casa de uno de sus vecinos. Con esa descripción, efectivos de la Comisaría 18ª y motoristas de bases cercanas iniciaron un recorrido por las inmediaciones.

La búsqueda dio resultado a unos 300 metros de la vivienda, sobre calle Lozano, donde los policías localizaron a un sujeto que coincidía con las características aportadas y procedieron a su aprehensión.

Minutos después se presentó el propietario del inmueble, quien verificó que el cierre perimetral de tela romboidal había sido dañado, que una ventana corrediza había sido desplazada de su lugar y que faltaba grifería de la vivienda.

El detenido fue identificado por la Policía como Laciar, de 21 años. La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Flagrancia, que interviene para determinar las responsabilidades en el hecho.