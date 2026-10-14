Un hombre de 29 años sufrió un corte en el cuero cabelludo tras una agresión en la zona de calle Jáchal y calle Ortega. La Policía detuvo a un sospechoso de 22 años en el barrio La Estación, aunque no encontró el elemento utilizado en el ataque.

Un joven de 22 años fue detenido en Pocito, acusado de agredir a otro hombre con un elemento metálico y provocarle lesiones leves. El procedimiento se realizó durante la tarde, luego de que efectivos de la Motorizada 2 auxiliaran a la víctima y localizaran al sospechoso en el interior del barrio La Estación.

El hecho ocurrió alrededor de las 15.35 de este martes en inmediaciones de calle Jáchal, al norte de Doctor Ortega. Según el informe, efectivos policiales realizaban recorridas preventivas cuando un hombre les hizo señas para solicitar ayuda.

Se desconocen los motivos de la agresión, el detenido fue identificado como Agustín Pereira.

Al acercarse, los uniformados observaron que presentaba un corte en el cuero cabelludo. El damnificado, identificado como Braian Castro, de 29 años, les manifestó que había sido agredido por otro hombre con un hierro.

De acuerdo con su relato, el presunto agresor escapó hacia el interior del barrio La Estación inmediatamente después del ataque. Con las características aportadas por la víctima, los policías se dirigieron a ese sector para intentar localizarlo.

Durante el recorrido, los efectivos encontraron a un hombre que coincidía con la descripción y procedieron a su aprehensión. Fue identificado como Agustín Pereira, de 22 años, domiciliado en el departamento Pocito.

Sin embargo, durante el procedimiento, los uniformados no encontraron el hierro que habría sido utilizado en la agresión. La investigación quedó orientada a establecer las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento y determinar las responsabilidades correspondientes.

Tras la detención, el personal policial se comunicó telefónicamente con el sistema acusatorio, el fiscal Sebastián Miranda dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia por la causa caratulada como lesiones leves.

El legajo quedó registrado con el número 105/26, con intervención de la Comisaría 6° y participación del personal de la Motorizada 2.

Según el reporte, durante el traslado de las actuaciones a la dependencia policial se produjo otro incidente: los efectivos recibieron el lanzamiento de elementos contundentes, por lo que continuaron las diligencias en la Comisaría.

La causa avanzó con el joven detenido y la víctima identificada, mientras que el elemento señalado como arma de la agresión no fue localizado durante el operativo.