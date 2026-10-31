Un joven de 22 años fue detenido en el barrio Nuevo Horizonte, luego de que su expareja denunció que la golpeó en el rostro, la tomó del cuello y dañó su teléfono celular. El procedimiento quedó en manos de la UFI Flagrancia, que inició una causa por lesiones leves agravadas por el contexto de violencia intrafamiliar y de género y daños.

Un nuevo episodio de violencia de género terminó con un joven de 22 años detenido en Rivadavia. El hecho ocurrió en el barrio Nuevo Horizonte, donde efectivos policiales acudieron tras recibir una alerta del operador del sistema Trueno Halcón por una situación de violencia que se encontraba en desarrollo.

Cuando llegaron al lugar, los uniformados observaron a una mujer que les hizo señas para solicitar ayuda. Al entrevistarse con ella, la víctima relató que su expareja la había agredido físicamente durante una discusión. Según su denuncia, el hombre le propinó un golpe de puño en el rostro que le provocó una lesión visible en la boca y también la tomó del cuello.

La situación no terminó allí. La mujer manifestó que, posteriormente, el agresor le quitó su teléfono celular, un Motorola 14 de su propiedad, y lo arrojó contra el asfalto. El impacto provocó daños en el dispositivo.

Ante la denuncia, los efectivos solicitaron detalles sobre las características físicas y la vestimenta del presunto agresor. La víctima indicó que se trataba de un hombre de apellido Díaz, quien vestía una remera blanca y un pantalón marrón.

Con esa descripción, los policías realizaron una búsqueda en las inmediaciones y lograron localizarlo a pocos metros del lugar. El sospechoso fue aprehendido y la mujer lo señaló como la persona que la había agredido.

El detenido fue identificado como Marco Jesús Díaz, de 22 años, domiciliado en callejón Páez, en Rivadavia.

Luego del procedimiento, el personal policial se comunicó con la Base Acusatorio. El Ministerio Público Fiscal dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia bajo la calificación de lesiones leves agravadas por la situación de contexto de violencia intrafamiliar y de género y daños, en concurso real.

La causa quedó registrada bajo el legajo 32/26. El procedimiento fue recibido en la Comisaría 34ª por el oficial ayudante Agustín Trigo.