Un joven de 23 años fue detenido este martes en Rivadavia, acusado de haberle disparado en una pierna a un hombre durante una discusión que, según la investigación, se originó por la devolución de un arma. En el allanamiento realizado en su domicilio, los efectivos secuestraron una réplica de una pistola calibre 9 milímetros.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de División UFI Genérica y se concretó durante la mañana en el Barrio Nuevo Cuyo. El detenido fue identificado por su apellido, Martín, y quedó alojado en la Comisaría 34ª a la espera de la audiencia de formalización.

Durante el operativo, los investigadores encontraron en la vivienda del sospechoso una réplica de arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros y un teléfono celular Motorola, elementos que fueron incorporados a la investigación.

En el marco de la misma causa también se concretaron allanamientos en otras tres viviendas del Barrio Nuevo Cuyo y en un domicilio del Barrio Ansilta, en Rawson. En las casas vinculadas a Brizuela y Maximiliano Romero no se produjeron detenciones ni se encontraron armas.

Una discusión por un arma terminó con un hombre baleado

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió el pasado 3 de agosto, alrededor de las 19.15, en un descampado ubicado en inmediaciones de calle República del Líbano y Proyectada, en Rivadavia.

De acuerdo con la investigación, la víctima, de 24 años, se encontraba tomando una cerveza junto a otros dos sujetos cuando comenzó una discusión. Uno de ellos le reclamaba la devolución de un arma que le había prestado días antes y que, presuntamente, había quedado olvidada en la vivienda de Romero.

En medio del conflicto, Martín habría sacado un arma y efectuado un disparo que impactó en una de las piernas de la víctima. Tras el ataque, el sospechoso habría escapado del lugar junto a Brizuela.

El herido debió ser trasladado al Hospital Doctor Guillermo Rawson, donde fue intervenido quirúrgicamente como consecuencia de la lesión.

La causa quedó caratulada como lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego y portación de arma de fuego sin la debida autorización legal, contempladas en los artículos 90, 41 bis y 189 bis del Código Penal. La investigación continúa bajo la intervención de la UFI Genérica.