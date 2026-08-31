Un joven de 24 años fue aprehendido en Chimbas acusado de sustraer caños de cobre pertenecientes a medidores de gas natural de viviendas del Barrio La Amistad. El procedimiento se inició luego de que vecinos alertaran a la Policía sobre la presencia de un sujeto que estaría retirando elementos de los medidores.

El hecho ocurrió en el interior del Barrio La Amistad, específicamente en la Manzana A. Tras recibir el aviso, personal policial se presentó en el lugar y comenzó a realizar recorridas por la zona para intentar localizar al sospechoso.

Los efectivos contaban con las características físicas y de vestimenta aportadas por quienes habían advertido el robo. Durante el operativo lograron encontrar a un individuo que coincidía con la descripción y procedieron a su aprehensión.

El sospechoso fue identificado como Serroria, de 24 años. Tras su detención, los policías continuaron con las actuaciones correspondientes y entrevistaron a vecinos del sector para determinar qué elementos habían sido sustraídos.

En el lugar, dos personas se presentaron como damnificadas y denunciaron que les habían robado las tuberías de cobre de sus respectivos medidores de gas natural.

La intervención policial permitió avanzar rápidamente con el procedimiento y poner al sospechoso a disposición de la Justicia. La situación fue comunicada al Sistema Acusatorio para determinar los pasos procesales correspondientes.

Posteriormente, tomó conocimiento del caso el Ayudante Fiscal de turno del Sistema Especial de Flagrancia, quien se hizo presente en la sede policial donde se encontraba el detenido.

Luego de interiorizarse sobre lo ocurrido, el representante del Ministerio Público Fiscal dispuso el inicio del procedimiento de Flagrancia correspondiente.

El joven quedó así vinculado a una causa por la sustracción de elementos pertenecientes a los medidores de gas de las viviendas afectadas, mientras la Justicia avanza con las actuaciones para determinar su responsabilidad en el hecho.