Un joven de 19 años fue detenido durante la mañana de este lunes luego de ser señalado por el robo de un piano y otros elementos de una vivienda ubicada en el barrio ATE API, en Rivadavia. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la División Comando Radioeléctrico Norte y terminó con el secuestro de un piano marca Yamaha, un par de zapatillas Nike y varias prendas de vestir.

El hecho ocurrió este 31 de agosto de 2026, alrededor de las 7:55, en una casa ubicada en la manzana G del barrio ATE API. Según la información policial, los efectivos se encontraban realizando recorridas de prevención y seguridad cuando tomaron conocimiento de que un sujeto había ingresado a un domicilio luego de escalar una medianera.

El artefacto musical había sido escondido en el techo.

Los uniformados se dirigieron hasta el lugar y allí entrevistaron al cabo Juan Montivero, perteneciente a la Comisaría 26ª, quien se encontraba tomando contacto con la damnificada, de 59 años.

La mujer manifestó que un desconocido había ingresado al fondo de su vivienda y había sustraído un piano marca Yamaha, de color negro. De acuerdo con la denuncia, el ingreso no dejó daños ni signos de violencia en los accesos del inmueble.

Mientras los policías trabajaban en el lugar, algunos vecinos aportaron información sobre las características del sospechoso. Indicaron que vestía una prenda de color oscuro y que llevaba una bolsa blanca. Con esos datos, los efectivos iniciaron recorridas por las inmediaciones.

Gracias a unos obreros que vieron al presunto ladrón trasladando una bolsa blanca la Policía halló el botín.

Pocos minutos después, alrededor de las 8:10, los policías observaron en el interior del barrio Huaziul a un joven que reunía características similares a las aportadas por los vecinos. Cuando intentaron entrevistarlo, el sospechoso emprendió la fuga, aunque fue interceptado a pocos metros.

Según consta en la reseña policial, durante la intervención el joven se mostró ofuscado con los efectivos y comenzó a insultarlos. Ante esa situación, los uniformados procedieron a su aprehensión y lo trasladaron al móvil policial.

Mientras avanzaba el procedimiento, unos obreros que se encontraban en la zona manifestaron a los policías que minutos antes habían visto al mismo joven trasladando una bolsa de color blanco.

El procedimiento continuó cuando los efectivos trasladaron al aprehendido hacia la dependencia policial. En el trayecto pasaron por una vivienda ubicada sobre calle Ansorena al 340 Oeste, donde el joven manifestó que allí residía su abuelo.

Las zapatillas también sustraídas por el acusado fueorn reconocidas por la damnificada.

Los policías detuvieron la marcha y fueron atendidos por un hombre, quien manifestó ser el abuelo del aprehendido. Luego de explicarle el motivo de la presencia policial, el hombre permitió el ingreso de los efectivos para verificar si los elementos denunciados como sustraídos se encontraban en el lugar.

Durante la inspección, los policías observaron sobre el techo de la vivienda un piano y, junto a este, una bolsa blanca que contenía un par de zapatillas y varias prendas de vestir. Los efectivos fotografiaron los elementos y posteriormente exhibieron las imágenes a la damnificada, quien reconoció las pertenencias.

El aprehendido fue identificado como Santino Emanuel Díaz Sheffer, de 19 años, con domicilio en el departamento Chimbas. El procedimiento quedó registrado en el Legajo N° 706/2026.

Tras el hallazgo de los elementos, los policías establecieron comunicación con el Sistema Acusatorio. El doctor Andrés Cerutti dispuso que el joven quede vinculado a un expediente contravencional, mientras se consultaban directivas con la UFI Delitos contra la Propiedad.