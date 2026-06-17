Detuvieron a un joven acusado de robarle el celular a su novia en La Bebida

Un joven de 23 años fue detenido en el departamento Rivadavia, acusado de sustraerle un teléfono celular a su novia. El hecho ocurrió en el barrio Laguna, en la zona de La Bebida, y es investigado por la Unidad Fiscal de Flagrancia.

Según informaron fuentes policiales, efectivos del Comando Radioeléctrico Oeste intervinieron luego de recibir un aviso sobre una aprehensión civil realizada por vecinos en calle Comercio. Al arribar al lugar, los uniformados procedieron a la detención de un sujeto de apellido Ortega.

La denunciante, también de 23 años, manifestó que el acusado le había sustraído un teléfono celular Samsung A24. A partir de esa denuncia, se iniciaron las actuaciones correspondientes.

Posteriormente, se hizo presente en el lugar el ayudante fiscal de la UFI Flagrancia, José Quiroga, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia y las medidas de rigor para avanzar con la investigación.

La causa fue caratulada provisoriamente como “hurto simple”, mientras la Justicia continúa con la recolección de pruebas para determinar las circunstancias del hecho y la eventual responsabilidad del detenido.