El hecho ocurrió en jurisdicción de la Comisaría 5ª, luego de que una mujer alertara a la Policía por la presencia de un sujeto en un descampado ubicado sobre avenida Libertador. Según informó la fuerza, el hombre llevaba una bicicleta y varias herramientas de construcción.

Al llegar al lugar, los efectivos observaron al sospechoso, quien circulaba en bicicleta y transportaba una pala, una hachada y otros elementos.

Intentó escapar y terminó detenido

Al advertir la presencia policial, el joven emprendió la huida y arrojó las herramientas que llevaba consigo. Los efectivos iniciaron una persecución que continuó hasta el interior del barrio Villa 12 de Octubre, donde finalmente lograron aprehenderlo.

El detenido fue identificado como Berón, de 26 años.

Durante el rastrillaje realizado posteriormente en la zona, se presentó un hombre que manifestó que le habían sustraído varias pertenencias. Al observar los elementos secuestrados, reconoció las herramientas como de su propiedad.

Intervino Flagrancia

Ante esta situación, los efectivos dieron intervención a la base del Sistema Acusatorio, desde donde se dispuso iniciar el Procedimiento Especial de Flagrancia.

El joven quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias en las que fueron sustraídas las herramientas.