Un joven de 23 años fue detenido en pleno centro de Capital luego de que personal del Cuerpo Especial de Vigilancia encontrara entre sus prendas sustancias que serían marihuana y MDM. El procedimiento se concretó en la intersección de las calles Rivadavia y Entre Ríos.

Durante la entrevista con los efectivos, el joven, identificado como Cornaldo, exhibió dos bolsas de nylon que contenían una sustancia vegetal de color verde, compatible con marihuana.

Además, los policías encontraron dentro de una caja metálica negra, de aproximadamente 10 centímetros de largo, otra bolsa de nylon que contenía un polvo cristalizado que sería MDM.

Ante el hallazgo, los efectivos dieron intervención al Departamento de Drogas Ilegales, cuyos integrantes realizaron las actuaciones correspondientes y procedieron al secuestro de las sustancias.

Intervención de la Justicia Federal

Por la presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, las actuaciones fueron remitidas al Juzgado Federal Auxiliar de San Juan.

El magistrado que intervino en el caso dispuso el secuestro de la droga y el licenciamiento del joven, mientras avanzaban las actuaciones correspondientes.

En paralelo, y debido a que la investigación estableció preliminarmente que se trataría de tenencia para consumo personal, el joven quedó alojado en la Comisaría 3ª, bajo una causa por infracción a los artículos 113, 117 y 118 de la Ley 941-R.

En este último procedimiento interviene el 3° Juzgado de Faltas, que deberá continuar con las actuaciones vinculadas a la infracción contravencional.

El operativo se desarrolló en una zona céntrica de la provincia y permitió el secuestro de las sustancias antes de que el joven continuara su recorrido por la vía pública.