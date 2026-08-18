Detuvieron a un joven con un revólver durante un control en el Barrio CGT

Un joven de 25 años fue aprehendido durante un procedimiento policial en el interior del Barrio CGT, luego de que efectivos secuestraran un arma de fuego tipo revólver que llevaba entre sus prendas.

El operativo se desarrolló sobre calle Alberdi, en jurisdicción de la Unidad Operativa Richet Zapata, mientras personal policial realizaba tareas de recorrida y prevención por la zona.

De acuerdo con la información policial, los efectivos observaron a un hombre que circulaba por la calzada y decidieron entrevistarlo. Durante el procedimiento le practicaron un palpado preventivo, tras el cual encontraron y secuestraron un revólver.

El aprehendido fue identificado como Morales Cuello, de 25 años. Tras el hallazgo del arma, los efectivos dieron intervención a la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.

En el lugar se hizo presente el ayudante fiscal de Flagrancia, quien fue interiorizado sobre lo ocurrido y dispuso el inicio de las actuaciones judiciales.

La causa quedó caratulada como “Tenencia Ilegítima de Arma de Fuego”, mientras se desarrollan las medidas correspondientes para determinar las circunstancias en las que el joven llevaba el arma.