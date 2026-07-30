Un joven de 22 años fue detenido durante un operativo realizado por la Brigada de Investigaciones Este en el departamento 9 de Julio. El procedimiento permitió el secuestro de un arma de fuego, cartuchos y envoltorios con marihuana, por lo que intervino la UFI Flagrancia.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió durante la noche del miércoles, mientras efectivos policiales realizaban tareas investigativas en inmediaciones de la estación de servicio Axion, ubicada sobre Ruta 20, a la altura del kilómetro 11.

Los uniformados observaron una motocicleta Motomel Skua 150 cc con dos ocupantes. Cuando descendieron del móvil para entrevistarlos, el conductor abandonó el rodado y emprendió la fuga a pie hacia el oeste del predio.

La persecución terminó pocos metros después, cuando los efectivos lograron reducirlo y realizarle un palpado preventivo. Entre sus pertenencias llevaba un morral marca Adidas en cuyo interior encontraron un revólver con empuñadura de madera.

Además, la Policía secuestró cinco cartuchos calibre .22 y una bolsa con 44 envoltorios de papel que fueron sometidos a las pruebas de campo por personal de Drogas Ilegales.

El test arrojó resultado positivo para marihuana, por lo que también se dio intervención a Criminalística, que realizó las pericias correspondientes sobre el arma de fuego y los demás elementos secuestrados. La mujer que acompañaba al sospechoso permaneció junto a la moto y fue identificada en el lugar por el personal actuante.

El detenido, domiciliado en el departamento Rawson, quedó a disposición de la UFI Flagrancia, que avanzará con la investigación para determinar su situación procesal y el origen tanto del arma como de los estupefacientes secuestrados.