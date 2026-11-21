Un joven de 18 años fue aprehendido en La Bebida, departamento Rivadavia, luego de protagonizar una situación de violencia y escapar ante la llegada de la Policía. Durante la persecución, los efectivos encontraron un arma de fabricación casera, conocida como tumbera, que contenía un cartucho calibre 12/70.

El episodio ocurrió en la plaza del barrio Marquesado II, donde personal policial fue comisionado tras recibir un aviso por una gresca entre dos hombres.

Cuando los efectivos llegaron al lugar, uno de los involucrados salió corriendo hacia el interior del barrio. En medio de la huida, advirtió la presencia policial y arrojó un objeto que llevaba consigo.

Los uniformados continuaron con el procedimiento y lograron interceptarlo a pocos metros, en inmediaciones de calle Santiago del Estero y calle Proyectada.

Al revisar el elemento descartado, constataron que se trataba de un arma casera tipo tumbera, de color amarillo y gris, aparentemente confeccionada con caños de gas. En su interior tenía un cartucho calibre 12/70, que también quedó secuestrado.

Debido a la hostilidad registrada en la zona, los efectivos trasladaron el procedimiento a la Comisaría 34ª para resguardar al personal policial, al aprehendido y a los vecinos.

El caso quedó caratulado como presunta portación ilegítima de arma de fuego, con intervención de la UFI Flagrancia. Por disposición del ayudante fiscal, se inició el procedimiento especial de flagrancia.