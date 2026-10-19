Un joven de 21 años fue detenido en Capital, acusado de robar una bicicleta luego de agredir a su dueño y hacerlo caer del rodado. Tras escapar a pie y esconderse detrás de un árbol, fue localizado por efectivos del Comando Sur durante un operativo en la zona sur de la ciudad.

El procedimiento comenzó cuando el personal policial recibió un aviso del operador de turno por la presencia de un sujeto que circulaba en una bicicleta SLP rodado 29 blanca y vestía un buzo marrón. Según la información policial, el rodado habría sido sustraído después de que el sospechoso empujara y golpeara a un ciudadano, provocando su caída.

Abandonó la bicicleta y escapó a pie

Al llegar a la zona de calle Lemos, entre Granaderos e Independencia, los efectivos entrevistaron a dos personas que les indicaron que habían interceptado al sospechoso en la intersección de Lemos e Independencia.

De acuerdo con el relato, el joven arrojó la bicicleta y escapó a pie por calle Independencia hacia el este. Con esa información, los uniformados iniciaron una recorrida preventiva por las inmediaciones para localizarlo.

Lo encontraron detrás de un árbol

Durante el rastrillaje, los policías observaron a un hombre que coincidía con las características aportadas y que se encontraba oculto detrás de un árbol, sobre calle Independencia, pasando Lemos.

El sospechoso fue aprehendido e identificado como Molina, de 21 años. Además, los efectivos secuestraron la bicicleta SLP rodado 29 blanca, que quedó vinculada al procedimiento.

Tras la detención, se dio intervención al Sistema Acusatorio para iniciar el procedimiento de flagrancia. La investigación deberá determinar las circunstancias del hecho y la responsabilidad del acusado.