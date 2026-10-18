Un joven de 26 años fue detenido en Capital luego de ser señalado como el autor de un robo por arrebato contra una mujer de 23 años. El hecho ocurrió en inmediaciones de avenida Benavídez y calle San Juan, donde el sospechoso le habría sustraído una mochila con documentación y pertenencias personales antes de escapar por la zona del canal Benavídez.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se inició alrededor de las 10, cuando efectivos de Motorizada 01 realizaban recorridas preventivas por las calles Tucumán y Correa. En ese momento, recibieron una alerta del Centro de Operaciones sobre un robo cometido en las inmediaciones.

Los uniformados se trasladaron hasta el lugar y entrevistaron a la damnificada, quien relató que un hombre vestido con campera azul y pantalón negro le había arrebatado una mochila negra con distintos objetos personales y documentación.

De acuerdo con su testimonio, el sospechoso escapó por el pasante del canal Benavídez y continuó su huida hacia el interior del barrio Costa Canal I.

Lo encontraron con las pertenencias robadas

Con los datos aportados por la víctima, los efectivos iniciaron un recorrido por las inmediaciones para localizar al sospechoso. Minutos después, sobre calle Rogelio Cerdera, a la altura aproximada del 445, observaron a un hombre que coincidía con la descripción.

Según el informe policial, el sujeto tenía en su poder las pertenencias denunciadas como sustraídas, por lo que los efectivos procedieron a su aprehensión.

El detenido fue identificado como Jonatan Trigo Agüero, de 26 años, domiciliado en el barrio Costa Canal II.

Tras el procedimiento, intervino el ayudante fiscal Sebastián Miranda, quien dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia. El joven quedó vinculado a una causa caratulada como robo, bajo el legajo 104/26.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 2ª, con intervención del oficial inspector Germán Cortez.