Un joven de 29 años fue detenido durante la madrugada de este miércoles en la Laguna de San Vicente, acusado de realizar actos de zoofilia con perros que se encontraban en la zona. La situación fue detectada a través de las cámaras de seguridad del Municipio y los operarios del centro de monitoreo dieron aviso a la Policía.

La situación quedó registrada por las cámaras

Según publicó Minuto Uno a partir de información del Diario Sur, el hecho fue registrado por un domo ubicado en la intersección de Quiroga y Rosales, en cercanías del ingreso a la laguna. Las imágenes corresponden a minutos después de las 2 de la mañana del martes 15 de septiembre.

De acuerdo con el informe policial citado por el medio, el hombre mantenía contacto físico con los perros y realizaba actos de carácter sexual. Tras advertir la situación, los operadores del centro de monitoreo dieron aviso para que intervinieran las fuerzas de seguridad.

Fue detenido y trasladado a una comisaría

Luego de recibir la alerta, móviles de las patrullas municipales llegaron hasta el lugar y comenzaron a seguir al sospechoso. Finalmente, efectivos de la Policía Bonaerense lograron detenerlo y trasladarlo a la Comisaría Primera de San Vicente, donde permanece detenido.

El caso quedó bajo investigación judicial, mientras que la detención se produjo luego del seguimiento realizado a partir de las imágenes captadas por el sistema de seguridad municipal. La causa se inició a partir de la intervención policial tras la alerta emitida por el centro de monitoreo.

Qué se entiende por zoofilia

La nota de Minuto Uno explica que la zoofilia o bestialismo refiere a una atracción sexual hacia animales no humanos. El artículo también señala que se trata de una conducta que puede generar consecuencias y afectar a los animales involucrados.