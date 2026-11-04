Un joven de 21 años fue aprehendido durante la noche del lunes en el barrio San Felipe I, en Chimbas, luego de que ingresara a una vivienda tras violentar una tela mosquitera de una ventana. El sospechoso intentó escapar cuando advirtió que había una persona en el interior, pero uno de los propietarios logró retenerlo hasta la llegada de la Policía.

El procedimiento ocurrió este 2 de noviembre, cerca de las 23.55, en una propiedad ubicada en calle Santa Cruz al 956 Oeste. Según la información policial, el episodio comenzó minutos antes, cuando un vecino advirtió la situación y dio aviso al 911.

El sospechoso fue identificado como Alejandro Axel Giménez, de 21 años, con domicilio en Villa San Patricio, en Chimbas. De acuerdo con la reseña del procedimiento, el joven ingresó al inmueble después de violentar una tela mosquitera colocada en una ventana de aproximadamente un metro de largo por 70 centímetros de ancho.

Una vez en el interior de la propiedad, advirtió que había un inquilino y, ante esa situación, intentó darse a la fuga. Sin embargo, uno de los propietarios, identificado como José Javier Arosticia, de 49 años, intervino y consiguió retenerlo hasta que llegó el personal policial.

Tras recibir el alerta, efectivos de la Unidad Operativa Chimbas Este, de la Unidad Operativa Motorizada N°1 y de la Comisaría 26ª se trasladaron hasta el domicilio del barrio San Felipe I. Al arribar, los uniformados encontraron al sospechoso retenido por un particular y formalizaron su aprehensión.

Posteriormente, los efectivos establecieron comunicación telefónica con el Sistema Acusatorio, donde informaron lo ocurrido al operador de turno, quien puso los detalles en conocimiento del fiscal interviniente. A partir de esa comunicación, se dispuso la presencia del ayudante fiscal David Peña en el lugar.

El funcionario judicial constató las circunstancias del procedimiento y ordenó iniciar el procedimiento especial de Flagrancia. La causa quedó encuadrada como tentativa de hurto, según la carátula informada, bajo el legajo 60/26.

De esta manera, Giménez quedó a disposición de la Justicia, mientras avanzaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del ingreso al inmueble y la responsabilidad del aprehendido en el hecho.