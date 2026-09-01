Un sujeto de 24 años fue aprehendido este domingo en el interior del Barrio La Amistad, en Chimbas, luego de que personal policial lo encontró en inmediaciones de la Manzana A, donde vecinos denunciaron la sustracción de elementos pertenecientes a los medidores de gas natural de distintos domicilios.

La detención se produjo el pasado 30 de agosto de 2026, alrededor de las 12horas y quedó incorporado al Legajo N° 37/26, bajo la causa caratulada como “Robo, tres hechos en concurso real”.

De acuerdo con la información aportada por la Subcomisaría Cipolletti, efectivos de esa dependencia fueron comisionados hacia el interior del Barrio La Amistad por un requerimiento realizado a través del operador de turno de Trueno Halcón. El aviso indicó que un sujeto se encontraba sustrayendo elementos correspondientes a los medidores de gas de viviendas ubicadas en el sector.

Hasta el lugar se trasladaron el cabo José Bordón, acompañado por el agente Darío López y el cabo Juan Carlos Palacio, de la Motorizada N°5 quienes con las características físicas y la vestimenta aportadas previamente, individualizaron al sospechoso.

Durante el operativo, los efectivos localizaron a un hombre que reunía características similares a las informadas y procedieron a su aprehensión. El sospechoso fue identificado como Gabriel Serroria, de 24 años, argentino y soltero, con domicilio en el departamento Chimbas.

En medio del procedimiento, los policías entrevistaron a dos personas que se encontraban en el lugar. Ambos manifestaron que habían sufrido la sustracción de las tuberías de cobre correspondientes a los medidores de gas natural instalados en sus respectivos domicilios.

A partir de esas denuncias, el procedimiento quedó vinculado a tres hechos de robo investigados dentro de la misma causa.

La situación en el barrio se volvió posteriormente más compleja. Mientras se desarrollaba el procedimiento, algunas de las personas presentes comenzaron a arrojar elementos contundentes contra los efectivos, principalmente piedras. Ante esa situación, el personal policial retiró al aprehendido del lugar y trasladó al joven hasta la sede policial con el objetivo de resguardar la integridad física de los intervinientes y del detenido.

El ayudante de fiscal de turno del Sistema Especial de Flagrancia, doctor Marcelo Bustos, tomó conocimiento de lo ocurrido y posteriormente se presentó en la sede policial y dispuso el inicio del correspondiente procedimiento judicial por los hechos investigados.