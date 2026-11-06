Un joven de 20 años fue detenido por efectivos del Comando Radioeléctrico Sur luego de ser sorprendido cuando retiraba chapas de una propiedad de la empresa Agrícola Ajo San Juan SRL, en Rawson. La Policía recuperó dos estructuras metálicas que formaban parte del techo de un galpón.

Parte de las chapas del techo ya estaban siendo sacadas del predio.

Un procedimiento policial realizado en el departamento Rawson terminó con la detención de un joven de 20 años, acusado de intentar sustraer parte del techo de un establecimiento dedicado a la actividad agrícola. El operativo se concretó luego de que un efectivo advirtiera la maniobra y solicitara apoyo para interceptar al sospechoso, quien intentó escapar cuando fue descubierto.

El hecho quedó registrado en el legajo 36/26 y fue caratulado como robo, con intervención de la UFI Flagrancia. Según la información policial, el episodio ocurrió en las instalaciones de la empresa Agrícola Ajo San Juan SRL, ubicada en inmediaciones de las calles San Miguel y Recabarren, en Rawson.

El sospechoso intentó sustraer parte del tinglado y arratró varias chapas por un callejón.

Todo comenzó cuando personal del Comando Radioeléctrico Sur realizaba recorridas preventivas y uno de los efectivos advirtió la presencia de un hombre que retiraba una chapa de grandes dimensiones de una propiedad. El sospechoso vestía una campera gris clara, una gorra del mismo color y un pantalón de jean.

Al intentar sacar el elemento del predio, el individuo advirtió la presencia policial y comenzó a correr. Ante esa situación, el efectivo solicitó colaboración a otros uniformados para concretar su aprehensión.

Los policías que acudieron al lugar observaron a un hombre con las características aportadas, quien corría de este a oeste por calle Doctor Ortega. Tras una breve persecución, lograron interceptarlo en las inmediaciones de calle Segundo Sombra.

El muchacho fue identificado como Thiago Agustín Barrera.

El sospechoso fue identificado como Thiago Agustín Barrera, de 20 años, con domicilio en el barrio Los Plátanos. Luego de su aprehensión, los efectivos se trasladaron hasta la fábrica para verificar la procedencia de los elementos que habían sido retirados.

En el establecimiento se entrevistaron con Andrés Eduardo Castro, de 47 años, quien se desempeñó como encargado de la finca y confirmó que las chapas pertenecían a la empresa. Además, explicó que habían sido retiradas de un galpón donde se almacenaba ajo y que formaban parte de la estructura del techo.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró dos chapas metálicas. Una de ellas tenía seis metros de largo por un metro de ancho, mientras que la restante medía dos metros de largo por un metro de ancho.

Tras reunir los primeros datos sobre el episodio, los efectivos se comunicaron con el Sistema Acusatorio para informar lo sucedido. Desde allí se dispuso la intervención del ayudante fiscal, el doctor Oscar Oropel, quien se presentó en el lugar para iniciar el procedimiento especial de Flagrancia.

De esta manera, Barrera quedó vinculado a una causa por robo, mientras que los elementos recuperados quedaron a disposición de la investigación judicial.