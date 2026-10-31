Un joven de 24 años fue detenido este sábado 31 de octubre en la Terminal de Ómnibus de San Juan, acusado de sustraer una mochila del interior de un automóvil estacionado. El sospechoso fue identificado mediante las cámaras de seguridad y localizado por efectivos policiales en las inmediaciones del lugar.

Según informó la Policía de San Juan, el hecho ocurrió alrededor de las 11.23 en el estacionamiento sur de la Terminal, ubicado en la intersección de calles General Paz y Estados Unidos, en Capital.

La víctima, un hombre de 64 años domiciliado en Chimbas, había dejado su Chevrolet Corsa estacionado entre las 9.46 y las 11.20, sin medidas de seguridad. Cuando regresó al vehículo, descubrió que le habían sustraído una mochila de color rosa.

Tras advertir lo sucedido, intervino personal del Cuerpo Especial de Vigilancia, que dio aviso a la sala de monitoreo para revisar las cámaras de seguridad de la zona.

A través de las imágenes, los operadores detectaron a un hombre en actitud sospechosa durante el horario en el que se produjo el hecho. El sujeto vestía una camisa rosada, bermuda negra y medias oscuras altas, características que permitieron avanzar con su identificación.

Con esos datos, los efectivos realizaron un recorrido por el sector y localizaron al sospechoso en la puerta de ingreso del local gastronómico Rocco Restobar.

El joven fue identificado por su apellido, Naranjo, de 24 años. Al momento de ser entrevistado por los policías, llevaba una mochila oscura en una de sus manos. Al exhibir su contenido, los uniformados constataron que en su interior había otra mochila con características similares a la denunciada como sustraída.

De acuerdo con el informe policial, cuando le preguntaron sobre la procedencia del objeto, el sospechoso se mostró nervioso.

Ante esta situación, se dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia, mientras el joven quedó detenido y vinculado a la investigación del hecho.