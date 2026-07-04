Un joven de 22 años fue aprehendido en la ciudad de Capital cuando intentaba robar una motocicleta que se encontraba estacionada en la vía pública.

El hecho se registró en calle Colombia, antes de Caseros, donde un hombre había dejado su moto Honda Biz 110 cc, color roja, con el seguro colocado. Según informaron fuentes del caso, el damnificado advirtió la situación luego de escuchar a sus perros ladrar y revisar las cámaras de seguridad, donde observó a dos personas manipulando el rodado.

Al advertir lo ocurrido, el propietario salió en persecución de los sospechosos. Minutos después, personal policial fue alertado a través del operador de emergencia y se dirigió a calle Juan Jufré, antes de Aberastain.

En el lugar, los efectivos encontraron a un joven tendido en el suelo y rodeado por vecinos, quienes indicaron que habría intentado cometer el robo y fue reducido en el sitio.

Durante el procedimiento se secuestró la motocicleta sustraída, que posteriormente fue reconocida por su propietario.

La Justicia dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia, y el aprehendido fue identificado como un joven de 22 años.