Un joven de 18 años fue detenido este viernes en Chimbas, acusado de intentar robar la batería de un automóvil estacionado en el Loteo Amat. El hecho fue advertido por vecinos, quienes alertaron al propietario del vehículo y posibilitaron el rápido accionar policial.

De acuerdo con la información oficial, el damnificado denunció que un hombre vestido de negro con detalles rojos y con capucha había abierto su Volkswagen Gol Country. El sospechoso revisó el interior del vehículo y luego levantó el capó con la intención de sustraer la batería. Incluso alcanzó a cortar los cables, aunque no pudo concretar el robo.

La maniobra fue interrumpida cuando un vecino salió de su vivienda, lo que obligó al delincuente a escapar a pie por calle General San Martín en dirección al norte.

Con las características aportadas por testigos, efectivos del Destacamento Motorizada N° 3 realizaron un rastrillaje por la zona y lograron localizar al sospechoso en la intersección de General San Martín y René Favaloro.

El joven, identificado por la Policía como Ramírez Gil, de 18 años, fue aprehendido y quedó vinculado a una causa que se tramita mediante el Procedimiento Especial de Flagrancia.