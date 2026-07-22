Un joven de 22 años fue detenido durante la madrugada de este miércoles luego de intentar robar dos televisores del interior de un apart hotel ubicado en el microcentro sanjuanino. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría 2ª, que lograron interceptar al sospechoso cuando escapaba del lugar.

El hecho se registró alrededor de las 2.14 en el Apart Hotel SIRHA, situado sobre calle Catamarca 1220 Norte, en el departamento Capital.

Según informaron fuentes policiales, los uniformados llegaron al establecimiento tras un llamado de alerta. Al entrevistarse con la encargada del hotel, esta manifestó que el personal de seguridad había escuchado ruidos extraños provenientes de una de las habitaciones.

Al inspeccionar el sector, comprobaron que la puerta de una habitación había sido violentada y que los delincuentes intentaban sustraer dos televisores de 32 pulgadas, uno de marca TCL y otro Sanyo.

Tras un rápido operativo de búsqueda en las inmediaciones, los efectivos localizaron y aprehendieron a uno de los presuntos autores a pocos metros del alojamiento. El detenido fue identificado por la Policía como Cerroria, mayor de edad.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Flagrancia, que dispuso el inicio de una causa por "Robo agravado por ser en poblado y en banda y por escalamiento, en grado de tentativa".

Mientras avanza la investigación, los investigadores trabajan para determinar si el detenido actuó con otros cómplices que lograron escapar antes de la llegada de la Policía.