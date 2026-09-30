Un adolescente de 14 años fue detenido durante la noche del martes luego de ser señalado como el presunto autor del robo de un teléfono celular en inmediaciones del Club Árbol Verde, en el barrio Cabot, Capital. El procedimiento estuvo a cargo del personal de la Motorizada 1 y terminó con la recuperación del aparato, que posteriormente fue reconocido por su propietario.

El hecho se conoció alrededor de las 21:30, cuando un automovilista se detuvo en la base de Motorizada 1 y alertó a los efectivos sobre un hecho ilícito ocurrido en las inmediaciones de la cancha de Árbol Verde. Ante la información recibida, el personal del Operativo de Acción Rápida se desplazó hacia el sector para localizar al sospechoso.

Durante el despliegue, el agente Cristian Morales, quien circulaba a bordo de la motocicleta E-20, observó a un joven que se encontraba en la zona. Según el informe policial, al advertir la presencia de los uniformados, el adolescente arrojó un objeto hacia el interior de una vivienda y comenzó a escapar.

El efectivo inició la persecución y logró interceptarlo en la intersección de las calles Tucumán y Dorrego, en Capital. Luego, los policías regresaron hacia el lugar donde el joven había arrojado el objeto para determinar de qué se trataba.

En el interior de la vivienda encontraron un teléfono celular marca Nubia Neo GT3. El aparato fue secuestrado preventivamente y los efectivos continuaron con las actuaciones para establecer su procedencia.

Al ser entrevistado, el adolescente dijo que tenía 14 años y residía en el barrio General Acha, en Capital. Debido a su edad, el procedimiento quedó bajo intervención del Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia.

Poco después se presentó en el lugar el dueño del equipo móvil, un joven de 23 años, quien se desempeña como soldado voluntario y tiene domicilio en Santa Lucía. El joven reconoció el teléfono encontrado por los policías como de su propiedad y aseguró que le había sido sustraído en la puerta del club Árbol Verde.

Con esa identificación, los investigadores incorporaron el aparato recuperado al procedimiento y comunicaron las novedades a la Justicia de Menores. Desde el Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia intervino el doctor Jorge Rodríguez, quien impartió las directivas para continuar con las actuaciones.

De acuerdo con las disposiciones judiciales, se labró el acta de procedimiento y el caso quedó caratulado como robo arrebato en grado de tentativa. Además, se ordenó que el adolescente fuera entregado a sus progenitores, previa presentación de la partida de nacimiento correspondiente.

Finalmente, el teléfono celular fue restituido a su propietario, mientras que las actuaciones quedaron a disposición del Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia para continuar con el trámite correspondiente.