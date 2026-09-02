Un joven de 19 años fue aprehendido por personal del Comando Radioeléctrico Este luego de un robo ocurrido en una finca de 25 de Mayo. El procedimiento se realizó durante una recorrida de prevención y seguridad y permitió además recuperar una importante cantidad de elementos que habían sido sustraídos del lugar.

El hecho se produjo en calle 3, entre Ruta 270 y calle 20, en la zona conocida como Finca García, departamento 25 de Mayo. Hasta ese sector se dirigió el móvil Halcón 49 luego de ser comisionado por el servicio de emergencias 911, tras recibir un aviso sobre un presunto robo.

Al arribar al lugar, los efectivos realizaron un rastrillaje por las inmediaciones, debido a que junto al domicilio afectado existía un sector de campo inculto que podía haber sido utilizado como vía de escape por los autores del hecho.

Mientras recorrían la zona, los policías observaron a tres hombres que, de acuerdo con la información reunida durante el procedimiento, aparentemente habrían participado del robo. Al advertir la presencia policial, los sujetos emprendieron la fuga en dirección al Barrio Algarrobo.

Los uniformados iniciaron la persecución y lograron interceptar a uno de los sospechosos. El aprehendido fue identificado como Juan Cruz Ruz Ramírez, de 19 años, domiciliado en Santa Rosa, departamento 25 de Mayo.

La intervención policial continuó en el sector de campo inculto ubicado en las inmediaciones del domicilio damnificado. Durante el rastrillaje, los efectivos encontraron distintos objetos que habían sido denunciados como sustraídos y que habían quedado ocultos en el descampado.

Entre los elementos recuperados se encontró un compresor de 25 litros, de color azul y negro. También se secuestró una bicicleta marca Sincia, rodado 26, de mujer y color rojo, además de una cortadora de césped azul tipo carrito.

El operativo permitió recuperar además una mochila de fumigar de 20 litros, de color azul con naranja; una cabezada de cuero; una hoja de hacha metálica y dos motosierras de color naranja, marca Gamma.

Los objetos fueron puestos a disposición de la investigación para establecer su procedencia y posteriormente ser restituidos, según las directivas judiciales correspondientes.

Tras la aprehensión y el hallazgo de los elementos, el personal actuante dio intervención a la UFI Delitos contra la Propiedad. La causa quedó caratulada como “Robo”, mientras se avanzó con las actuaciones correspondientes para determinar la participación del detenido y de los otros dos sujetos que escaparon del lugar.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Comando Radioeléctrico Este, pertenecientes a los móviles Halcón 49, Halcón 107 y Halcón Moto 01 y 05.

La actuación policial permitió recuperar la totalidad de los elementos detallados en el procedimiento y dejar a un joven de 19 años a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación por el robo ocurrido en la finca.